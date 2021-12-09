Передается быстрее "Дельты": что нужно знать украинцам о штамме "Омикрон"

Ученые обнародовали новое исследование о новом опасном штамме

Массовый иммунитет от коронавируса может блокировать распространение "Омикрона". / Фото: Коллаж: Сегодня

Начали появляться первые исследования нового штамма коронавируса "Омикрон". На этот раз японские ученые установили, что вариант коронавируса "Омикрон" является в 4,2 раза более заразным на ранней стадии, чем "Дельта".

Об этом пишет Bloomberg.

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Исследования проводились по заказу Министерства здравоохранения Японии. Ученые установили, что "Омикрон" может обходить как естественный иммунитет, так и выстроенный вакцинами.

В то же время ученые предполагают, что массовый иммунитет от коронавируса может блокировать распространение "Омикрона".

Они привели пример Южно-Африканской Республики, где фиксируется около 20 тысяч заболеваний в день после сообщения о первом случае заражения "Омикроном". Уровень вакцинации в стране был ниже 30%.

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"Нам нужно внимательно следить за будущими трендами, чтобы увидеть, произойдет ли то же самое в странах с высоким уровнем вакцинации" , – узнают ученые.

Исследование японских ученых прошло рецензирование других ученых и опубликовано в авторитетном медицинском журнале.

Ученые нашли защиту от "Омикрона"

Штамм коронавирус "Омикрон" может частично обходить защиту вакцин от COVID-19. Однако бустерная доза вакцины Pfizer/Biontech нейтрализует "Омикрон". Это показало исследование Африканского научно-исследовательского института здоровья.

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Ученые провели одно из первых лабораторных исследований. Они отслеживали способность клеток крови, взятых у вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech. В исследованиях приняли участие 12 человек. Шесть человек среди них были инфицированы во время первой волны в Южной Африке.

Оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать угрозу вируса может сокращаться в 41 раз, однако иммунную защиту вирус не преодолел. В образцах крови получивших лишь первичную серию вакцины в среднем наблюдалось 25-кратное снижение антител против нового варианта.

По словам ученых, это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от "Омикрона". В то же время бустерная вакцинация защитит от "Омикрона" .

Когда в Украине начнут вакцинировать бустерной дозой

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, вводить бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Это станет целесообразно после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.

В конце ноября он отметил, что в настоящее время первыми прививками охвачено 42% взрослого населения в Украине, а потому говорить о введении бустерной дозы преждевременно.

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