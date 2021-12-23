Новий смертоносний варіант штаму "Дельта" виявили у шести областях України – список

Новий вид штаму "Дельта" потрапив до України. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні знайшли новий варіант небезпечного штаму "Дельта". Ймовірно, він потрапив до країни з території Російської Федерації.
Про це повідомили у Facebook Інституту молекулярної біології і генетики.
Загалом вчені виявили на території України 12 варіантів штаму "Дельта", один з них виявився новий.
Як проводилося дослідження
Для цього надали 74 зразки, узятих у пацієнтів з 9 регіонів в період з 18 листопада по 1 грудня. Встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта".
"Вчені ІМБГ зафіксували 12 різних варіантів штаму "Дельта", проте їхній спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді. Зокрема, виявлено новий для України варіант "Дельта"-штаму AY.122, який активно поширюється в Росії", – йдеться в дописі.
Чим небезпечна варіація AY.122
Головні характеристики нового варіанту "Дельти":
- важкий перебіг хвороби,
- висока швидкість інфікування,
- висока смертність.
Де виявили нову "Дельту"
Варіант AY.122 знайшли у зразках з таких міст:
- Дніпра,
- Сум,
- Полтави,
- Миколаєва,
- Житомира,
- Одеси.
Вчені пояснюють, що високий рівень смертності в Україні (як у Росії та Казахстані) може бути пов'язаний з особливостями штаму "Дельта", зокрема, варіанту AY.122.
Водночас вчені відзвітували, що серед нових зразків штам "Омікрон" не виявили.
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