Из-за непогоды в Украине без света остались целые села

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате непогоды обесточены 32 населенных пункта в Сумской, Николаевской и Черниговской областях Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7.00 19 сентября в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 32 населенных пункта в 3 областях (Сумская – 18 Николаевская – 8 и Черниговская – 6)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Реклама

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября, в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали "Сегодня", в последний день лета погода успела натворить беды в Украине. В Харькове были затоплены улицы, а молния даже попала в троллейбус.

А 30 августа на Киев обрушилась мощная гроза, транспорт остановился и даже возник пожар.