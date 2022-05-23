Облачно и прохладно. Погода в Украине на 23 мая (карта)

В Украине будет прохладно/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 23 мая, будет сухой. Сегодня жары ждать не стоит, как и вчера.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

В этот день по всей территории нашей страны ожидается переменная облачность. Ветер — северный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 15 до 19 градусов тепла. На востоке прогнозируют +15...+17 градусов.

В северных регионах – 14-18 градусов тепла. На юге ожидается 16-20 градусов выше нуля.

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В Киеве будет облачно, 15-17 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо – +16…+18 градусов.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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