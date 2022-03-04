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Обстрел Россией Запорожской АЭС является военным преступлением – посольство США

Павел Заяц
4 марта, 16:00
Оккупанты поставили весь мир на грань масштабной техногенной катастрофы

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.

"Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его царстве террора", – говорится в заявлении посольства США в Twitter.

Ситуация на Запорожской АЭС

  • Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
  • Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
  • Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
  • На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.