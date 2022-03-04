Обстрел Россией Запорожской АЭС является военным преступлением – посольство США

Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.

"Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его царстве террора", – говорится в заявлении посольства США в Twitter.