Обстрел Россией Запорожской АЭС является военным преступлением – посольство США

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Посольство США в Украине назвало обстрел российскими войсками Запорожской АЭС военным преступлением.
"Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его царстве террора", – говорится в заявлении посольства США в Twitter.
Ситуация на Запорожской АЭС
- Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
- Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
- Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
- На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.