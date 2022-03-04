Обстріл Росією Запорізької АЕС є військовим злочином – посольство США

Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС військовим злочином.

"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору", – йдеться у заяві посольства США у Twitter.