Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Обстріл Росією Запорізької АЕС є військовим злочином – посольство США

Павло Заяць
4 березня, 16:00
Окупанти поставили весь світ на межу масштабної техногенної катастрофи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС військовим злочином.

"Напад на атомну електростанцію є військовим злочином. Путінський обстріл найбільшої в Європі атомної електростанції робить ще один крок уперед у його царстві терору", – йдеться у заяві посольства США у Twitter.

Ситуація на Запорізькій АЕС

  • Вночі 4 березня російські окупанти розпочали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію у Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.
  • Окупанти під час обстрілів влучили в перший енергоблок АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.
  • Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.
  • На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.