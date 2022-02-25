Обстрелы детей в садах и детдомах. Украина передаст в Гаагу материалы преступлений РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что РФ должна ответить за свои преступления / Фото: Коллаж: Сегодня

Атаки российских военных на детский сад и детский дом это военные преступления и нарушение Римского статута.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского статута. Вместе с Офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим Гааге. Ответственность неизбежна", – рассказал министр в Twitter.

Россия обстреляла детский дом в Ворзеле

Один из снарядов попал в детский дом.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщают ведущие в прямом эфире Украина 24.

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"Во время ведения боевых действий допустили попадание обломков, от, вероятно, систем залпового огня "ГРАД", в помещение детского дома в Ворзеле (Киевская область), в котором пребывало около 50 детей", – сказала она.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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