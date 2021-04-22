Обычная и "корейская" вакцина AstraZeneca: в Минздраве объяснили разницу

Уже в скором времени в рамках инициативы COVAX Украина получит 367 тысяч 200 доз препарата из Южной Кореи

Минздрав зарегистрировал вторую вакцину AstraZeneca производства компании SK-Bio из Южной Кореи. Она полностью идентична европейскому и индийскому препарату.

Об этом рассказал "Суспільному" замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, вакцина, которая была разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, отличается от предыдущей только тем, что ее производят в Южной Корее.

"Производство осуществляется компанией SK-Bio. Заявителем и владельцем данного регистрационного удостоверения является исключительно офис AstraZeneca", – сказал Иващенко.

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Также он отметил, что уже в скором времени в рамках инициативы COVAX Украина получит 367 тысяч 200 доз препарата, которым также будут вакцинировать тех пациентов, которые уже получили вакцину Covishield.

"Те граждане, которые получили прививки, например, Covishield, которая была разработана также Оксфордским университетом, они автоматически могут без проблем могут получать вторую дозу любой другой вакциной: или из Южной Кореи, или разработаны на европейских производственных мощностях компании AstraZeneca", – объяснил Иващенко.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ о регистрации вакцины AstraZeneca, которая производится на предприятии в Южной Корее. По словам Степанова, это очередная вакцина, которая поступит в Украину в рамках инициативы COVAX, а ближайшую партию в количестве 367 тыс. доз препарата ожидают уже в четверг, 22 апреля.