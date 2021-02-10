Польша перепродаст Украине больше миллиона доз вакцины AstraZeneca

Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca на бесприбыльной основе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину", – сказал он.
Домбровскис отметил, что ЕС с нетерпением ожидает начала вакцинации в Украине, но выразил опасение из-за российской дезинформации относительно вакцинации в Украине.
"Мы готовы помогать бороться против этой дезинформации и скептического отношения (украинцев) к вакцинации", – добавил вице-президент Еврокомиссии.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя ситуацию с запретом в ряде европейских стран вводить пожилым людям эту вакцину, рассказал о вакцинации препаратом AstraZeneca в Украине.
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