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Польша перепродаст Украине больше миллиона доз вакцины AstraZeneca

10 февраля, 17:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Еврокомиссии уточнили, что это будет сделка без накрутки стоимости вакцины

Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca на бесприбыльной основе. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на брифинге после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca Украине. Закупочное соглашение ЕС позволяет перепродать эти вакцины на бесприбыльной основе. ЕС помогает обсуждать контрактные и транспортные условия поставок вакцины из Польши в Украину", – сказал он.

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Домбровскис отметил, что ЕС с нетерпением ожидает начала вакцинации в Украине, но выразил опасение из-за российской дезинформации относительно вакцинации в Украине.

"Мы готовы помогать бороться против этой дезинформации и скептического отношения (украинцев) к вакцинации", – добавил вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя ситуацию с запретом в ряде европейских стран вводить пожилым людям эту вакцину, рассказал о вакцинации препаратом AstraZeneca в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Польша вакцина Домбровскис AstraZeneca

Источник: Сегодня

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