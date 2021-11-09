Очередное убийство украинца за пределами страны и новый инцидент на съемочной площадке "Ржавчины" — главные новости за ночь

В Чехии до сих пор остается на свободе убийца украинца, а на съемочной площадке "Ржавчины" светотехника укусил ядовитый паук/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Чехии умер украинец, которого жестоко избил охранник клуба

В Чехии после избиения охранником клуба умер 42-летний украинец. Почти месяц он находился в реанимации и не приходил в сознание. Охранника не задержали. Он продолжает работать в клубе.

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Спасти жизнь мужчине не удалось/Коллаж: Сегодня

Газету Kyiv Post закрыли из-за Зеленского – журналисты

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что увольнение журналистов Kyiv Post и приостановление работы газеты связано с действиями Офиса президента Владимира Зеленского. По его словам, вероятно, власть надавила на владельца издания с целью изменить информационную политику СМИ.

Журналисты обвинили президента в давлении на СМИ

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Достал пистолет на просьбу надеть маску: в Днепре мужчина угрожал оружием в супермаркете

В Днепре посетитель супермаркета достал пистолет после просьбы надеть маску. Инцидент произошел 7 ноября в супермаркете на улице М. Лисиченко. Мужчину попросили надеть маску, однако тот отказал и достал пистолет. Охранники магазина задержали нарушителя и передали правоохранителям.

Мужчину задержали и передали правоохранителям/Коллаж: Сегодня

Мистика или случайность? На месте съемок "Ржавчины" снова случилась беда

На месте съемок фильма "Ржавчина", где недавно актер Алек Болдуин случайно убил кинооператора Галину Хатчинс, вновь произошло ЧП. Светотехника Джейсона Миллера укусил ядовитый паук.

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