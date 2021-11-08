В Чехии умер украинец, которого жестоко избил охранник клуба

42-летний мужчина месяц пролежал в реанимации, однако в сознание не пришел

Спасти жизнь мужчине не удалось/Коллаж: Сегодня

В Чехии после избиения охранником клуба умер 42-летний украинец. Мужчина месяц пролежал в реанимации.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали инцидента

Инцидент произошел 10 октября. Павел Ратов с двумя украинцами, с которыми вместе работал строителем, пошли прогуляться по вечерней Праге. Уже по дороге домой решили зайти в клуб, который находится в центре города. Однако, со слов жены умершего Светланы Ратовой, при виде цен в заведении долго там не задержались. Охранник, который был на входе в клуб, начал словесно оскорблять украинцев.

"Он кричал им на чешском, чтобы они шли прочь плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист", — рассказала жена Павла Светлана Ратова.

Уже на улице охранник ударил Павла Ратова.

"Тот охранник подошел сзади и ударил Павла один раз в голову. Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в себя он не приходил. На видео с камер наблюдения все видно", — добавила женщина умершего.

Что стало причиной смерти?

В больнице у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Почти месяц он находился в реанимации и не приходил в сознание. В пятницу, 5 ноября, Павел скончался.

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Действия правоохранителей

Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника клуба еще не задержала.

"Я наняла адвоката и он узнал, что тот охранник — бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе", — отметила женщина Павла.

Отказ в помощи

Светлана Ратова сейчас находится в Праге. Она поехала туда, чтобы забрать тело мужа в Украину. Все расходы по перевозке тела жена взяла на себя. По ее словам, в украинском консульстве ей отказали в помощи.

Избиение украинца в Польше

В Польше полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. Прокуратура начала расследование.

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Избиение произошло еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь в ноябре. Как сообщают польские СМИ, 16 сентября в 22:00 польская полиция получила информацию о том, что на улице Жеромского в городе Млава группа мужчин устроила дебош. Они громко ссорились. На место инцидента прибыло двое полицейских, которые задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.

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