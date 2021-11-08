В Чехии умер украинец, которого жестоко избил охранник клуба

В Чехии после избиения охранником клуба умер 42-летний украинец. Мужчина месяц пролежал в реанимации.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Детали инцидента
Инцидент произошел 10 октября. Павел Ратов с двумя украинцами, с которыми вместе работал строителем, пошли прогуляться по вечерней Праге. Уже по дороге домой решили зайти в клуб, который находится в центре города. Однако, со слов жены умершего Светланы Ратовой, при виде цен в заведении долго там не задержались. Охранник, который был на входе в клуб, начал словесно оскорблять украинцев.
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"Он кричал им на чешском, чтобы они шли прочь плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист", — рассказала жена Павла Светлана Ратова.
Уже на улице охранник ударил Павла Ратова.
"Тот охранник подошел сзади и ударил Павла один раз в голову. Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в себя он не приходил. На видео с камер наблюдения все видно", — добавила женщина умершего.
Что стало причиной смерти?
В больнице у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Почти месяц он находился в реанимации и не приходил в сознание. В пятницу, 5 ноября, Павел скончался.
Действия правоохранителей
Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника клуба еще не задержала.
"Я наняла адвоката и он узнал, что тот охранник — бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе", — отметила женщина Павла.
Отказ в помощи
Светлана Ратова сейчас находится в Праге. Она поехала туда, чтобы забрать тело мужа в Украину. Все расходы по перевозке тела жена взяла на себя. По ее словам, в украинском консульстве ей отказали в помощи.
Избиение украинца в Польше
В Польше полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. Прокуратура начала расследование.
Избиение произошло еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь в ноябре. Как сообщают польские СМИ, 16 сентября в 22:00 польская полиция получила информацию о том, что на улице Жеромского в городе Млава группа мужчин устроила дебош. Они громко ссорились. На место инцидента прибыло двое полицейских, которые задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.
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