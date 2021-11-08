Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Чехии умер украинец, которого жестоко избил охранник клуба

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
8 ноября, 20:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
42-летний мужчина месяц пролежал в реанимации, однако в сознание не пришел
Спасти жизнь мужчине не удалось/Коллаж: Сегодня
Спасти жизнь мужчине не удалось/Коллаж: Сегодня

В Чехии после избиения охранником клуба умер 42-летний украинец. Мужчина месяц пролежал в реанимации.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Реклама

Детали инцидента

Инцидент произошел 10 октября. Павел Ратов с двумя украинцами, с которыми вместе работал строителем, пошли прогуляться по вечерней Праге. Уже по дороге домой решили зайти в клуб, который находится в центре города. Однако, со слов жены умершего Светланы Ратовой, при виде цен в заведении долго там не задержались. Охранник, который был на входе в клуб, начал словесно оскорблять украинцев.

"Он кричал им на чешском, чтобы они шли прочь плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист", — рассказала жена Павла Светлана Ратова.

Уже на улице охранник ударил Павла Ратова.

"Тот охранник подошел сзади и ударил Павла один раз в голову. Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в себя он не приходил. На видео с камер наблюдения все видно", — добавила женщина умершего.

Что стало причиной смерти?

В больнице у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Почти месяц он находился в реанимации и не приходил в сознание. В пятницу, 5 ноября, Павел скончался.

Реклама

Действия правоохранителей

Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника клуба еще не задержала.

"Я наняла адвоката и он узнал, что тот охранник — бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе", — отметила женщина Павла.

Отказ в помощи

Светлана Ратова сейчас находится в Праге. Она поехала туда, чтобы забрать тело мужа в Украину. Все расходы по перевозке тела жена взяла на себя. По ее словам, в украинском консульстве ей отказали в помощи.

Избиение украинца в Польше

В Польше полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. Прокуратура начала расследование.

Реклама

Избиение произошло еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь в ноябре. Как сообщают польские СМИ, 16 сентября в 22:00 польская полиция получила информацию о том, что на улице Жеромского в городе Млава группа мужчин устроила дебош. Они громко ссорились. На место инцидента прибыло двое полицейских, которые задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Дневник независимости 🇺🇦

8 ноября 1991. Из разных уголков Украины поступают сообщения о вывозе военной техники с территории страны.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

152 263

заболело за неделю в Украине

0%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.1

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять