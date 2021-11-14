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Одна область перешла к желтым. Минздрав обновил зоны карантина – список

Татьяна Очеретяная
14 ноября, 12:17
В Минздраве опубликовали новый список карантинных зон, теперь Тернопольская область соответствует желтой зоне

Украина на пороге локдауна / Фото: Коллаж: Сегодня

Тернопольская область перешла из оранжевой в желтую зону карантина. В регионе улучшилась ситуация с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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По состоянию на 14 октября практически все показатели по заболеваемости и госпитализациях в Тернопольской области в пределах нормы.

Какие области в красной зоне

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская.

Какие области в оранжевой зоне

  • Винницкая,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Черновицкая.

Какие области в желтой зоне

  • Закарпатская,
  • Тернопольская,
  • Кировоградская.

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких областях:

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  • Днепропетровской (1630);
  • Харьковской (1050);
  • Запорожской (1029);
  • Одесской (979);
  • Донецкой (793).