Одна область перейшла до "жовтих". МОЗ оновив зони карантину – список

Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні
Тернопільська область перейшла з "помаранчевої" до "жовтої зони" карантину. У регіоні покращилась ситуація з коронавірусом.
Про це свідчать дані МОЗ.
Станом на 14 жовтня практично всі показники щодо захворюваності та госпіталізації у Тернопільській області в межах норми.
Які області у "червоній зоні"
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Вінниця.
Які області в "помаранчевій зоні"
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Чернівецька.
Які області у "жовтій зоні"
- Закарпатська,
- Тернопільська,
- Кіровоградська.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 13 листопада, в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальні випадки. Одужали 11 146 людей.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у таких областях:
- Дніпропетровській (1630);
- Харківській (1050);
- Запорізькій (1029);
- Одеській (979);
- Донецькій (793).