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Одна область перейшла до "жовтих". МОЗ оновив зони карантину – список

Тетяна Очеретяна
14 листопада, 12:17
У МОЗ опублікували новий список карантинних зон, тепер Тернопільська область відповідає "жовтій зоні"

Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

Тернопільська область перейшла з "помаранчевої" до "жовтої зони" карантину. У регіоні покращилась ситуація з коронавірусом.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Станом на 14 жовтня практично всі показники щодо захворюваності та госпіталізації у Тернопільській області в межах норми.

Які області у "червоній зоні"

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Вінниця.

Які області в "помаранчевій зоні"

  • Вінницька,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Чернівецька.

Які області у "жовтій зоні"

  • Закарпатська,
  • Тернопільська,
  • Кіровоградська.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 13 листопада, в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальні випадки. Одужали 11 146 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у таких областях:

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  • Дніпропетровській (1630);
  • Харківській (1050);
  • Запорізькій (1029);
  • Одеській (979);
  • Донецькій (793).