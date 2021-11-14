Одна область перейшла до "жовтих". МОЗ оновив зони карантину – список

Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

Тернопільська область перейшла з "помаранчевої" до "жовтої зони" карантину. У регіоні покращилась ситуація з коронавірусом.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Станом на 14 жовтня практично всі показники щодо захворюваності та госпіталізації у Тернопільській області в межах норми.

Які області у "червоній зоні"

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська,

Вінниця.

Які області в "помаранчевій зоні"

Вінницька,

Полтавська,

Харківська,

Чернівецька.

Які області у "жовтій зоні"

Закарпатська,

Тернопільська,

Кіровоградська.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 13 листопада, в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальні випадки. Одужали 11 146 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у таких областях:

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