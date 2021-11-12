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СЬОГОДНІ Новини України

"Жовтих" лише дві: у МОЗ оновили карантинні зони України

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
12 листопада, 11:04
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Усього 5 регіонів у "помаранчевій зоні" адаптивного карантину в Україні
В Україні три зони адаптивного карантину / Колаж "Сьогодні"
В Україні три зони адаптивного карантину / Колаж "Сьогодні"

В Україні знову зменшили "жовту зону". Тепер там 2 області. У "червоній зоні" адаптивного карантину лише 17 регіонів.

Про це повідомляє МОЗ.

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Які області знаходяться у "червоній зоні"

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська,
  • Вінниця.

Які області знаходяться в "оранжевій зоні"

  • Вінницька,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька.

Які області знаходяться у "жовтій зоні"

  • Закарпатська,
  • Кіровоградська.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадківCOVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468

Минулої доби госпіталізували 4318 людей, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужали 21 941 людина.

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