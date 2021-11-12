"Жовтих" лише дві: у МОЗ оновили карантинні зони України

Усього 5 регіонів у "помаранчевій зоні" адаптивного карантину в Україні

В Україні три зони адаптивного карантину / Колаж "Сьогодні"

В Україні знову зменшили "жовту зону". Тепер там 2 області. У "червоній зоні" адаптивного карантину лише 17 регіонів.

Про це повідомляє МОЗ.

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Які області знаходяться у "червоній зоні"

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська,

Вінниця.

Які області знаходяться в "оранжевій зоні"

Вінницька,

Полтавська,

Харківська,

Тернопільська,

Чернівецька.

Які області знаходяться у "жовтій зоні"

Закарпатська,

Кіровоградська.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадківCOVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468

Минулої доби госпіталізували 4318 людей, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужали 21 941 людина.

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