Огромные трофеи: Резников доложил об успехах ВСУ

Резников рассказал об успехах ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины завоевали как трофеи больше техники, чем получили от украинской "оборонки" за 8 лет — об этом заявил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook.

"По итогам 8 суток потери российской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными и пленными. Подтверждено уничтожение минимум одного российского генерала. Российское общество начинает ощущать и осознавать эти потери. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами для РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды "вернутся" врагу", — написал он.

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Резников также отметил, что потери есть и у украинской стороны, но для нашей страны самое ценное – это человеческие жизни.

"Это отличает Украину от России. Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательство по созданию гуманитарных коридоров", — заявил он.

Ситуация 4 марта