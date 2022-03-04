Величезні трофеї: Резніков доповів про успіхи ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України завоювали як трофеї більше техніки, ніж отримали від української "оборонки" за 8 років — про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

"За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими й полоненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди "повернуться" ворогу", — написав він.

Реклама

Резніков також зазначив, що втрати є й в української сторони, але для нашої країни найцінніше — це людські життя.

"Це відрізняє Україну від Росії. Я дуже сподіваюсь, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів", — заявив він.

Ситуація 4 березня