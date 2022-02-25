Оккупантов "оттарабанили" по полной – названы потери РФ с начала вторжения

Украинская армия постаралась на славу. Коллаж "Сегодня"

Россия за полтора дня открытой войны против Украины понесла ошеломляющие потери как в живой силе, так и технике.

Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, с начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины войскам страны-захватчика были нанесены следующие потери по состоянию на 15:00 (ориентировочно):

танки – до 80;

боевые бронированные машины разных типов – 516;

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самолеты – 10;

вертолеты – 7;

личный состав – 2800.

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Вторжение России