Окупантів "відтарабанили" по повній – названі втрати РФ з початку вторгнення

Українська армія постаралася на славу. Колаж "Сьогодні"

Росія за півтора дня відкритої війни проти України зазнала приголомшливих втрат як у живій силі, так і у техніці.

Про це повідомила у Facebook заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, з початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України військам країни-загарбника було завдано таких втрат станом на 15:00 (орієнтовно):

танки – до 80;

бойові броньовані машини різних типів – 516;

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літаки – 10;

вертольоти – 7;

особовий склад – 2800.

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Вторгнення Росії