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Окупантів "відтарабанили" по повній – названі втрати РФ з початку вторгнення

Сергій Мартинець
25 лютого, 16:41
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Росія за півтора дня відкритої війни проти України зазнала приголомшливих втрат як у живій силі, так і у техніці.

Про це повідомила у Facebook заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, з початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України військам країни-загарбника було завдано таких втрат станом на 15:00 (орієнтовно):

танки – до 80;

бойові броньовані машини різних типів – 516;

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літаки – 10;

вертольоти – 7;

особовий склад – 2800.

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Вторгнення Росії

  • Нагадаємо, протягом першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один на Черкащині.
  • Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Окрім літаків, ще збито 6 вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
  • Водночас під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
  • А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.
  • У районі Біловодська (Луганська область) наші війська вели бій із російськими окупантами. ЗСУ прорвали ворожі позиції і навіть пішли у контрнаступ.