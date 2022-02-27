Оккупанты готовят прорыв на Киев, прикрываться будут детьми и женщинами – Геращенко

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Оккупанты собираются использовать жителей Бучи в качестве живого щита для прорыва на Киев.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
"Росфашисты собирают в Буче детей и женщин. Говорят, что хотят их эвакуировать. Но на самом деле они планируют сделать их живым щитом для прорыва на Киев! Путин – военный преступник!" – написал он.
Советник главы МВД добавил, что командиры дали оккупантам установку – "захватить Киев и физически уничтожить президента Украины Владимира Зеленского".
"Только после этого их обещают вернуть в Россию", – объяснил Геращенко.
Бои под Киевом
ВСУ 27 февраля нанесли артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.
Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.
В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.
Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.
Позже стало известно, что ВСУ отбили Ирпень у российских войск.
Кроме того, к северу от Киева противовоздушная оборона сбила два вертолета противника.