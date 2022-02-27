Окупанти готують прорив на Київ, прикриватимуться дітьми та жінками – Геращенко

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти збираються використовувати мешканців Бучі як живий щит для прориву на Київ.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.

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"Росфашисти збирають у Бучі дітей та жінок. Кажуть, що хочуть їх евакуювати. Але насправді вони планують зробити їх живим щитом для прориву на Київ! Путін – воєнний злочинець!" – написав він.

Радник глави МВС додав, що командири дали окупантам настанову – "захопити Київ та фізично знищити президента України Володимира Зеленського".

"Лише після цього їх обіцяють повернути в Росію", – пояснив Геращенко.

Бої під Києвом

ЗСУ 27 лютого завдали артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель. Знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника.

Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок з подальшим займанням. Пожежу локалізовано. За попередніми даними, жертв та потерпілих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події через обстріл.

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У соцмережах публікують кадри з будинком, що горить після обстрілу.

Під Києвом 27 лютого підірвано міст між Ірпенем та Бучею.

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Пізніше стало відомо, що ЗСУ відбили Ірпінь у російських військ.

Крім того, на північ від Києва протиповітряна оборона збила два вертольоти супротивника.