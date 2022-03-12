Оккупанты почти не продвинулись в Украине, но палили по Беларуси – как прошел 16-й день войны

ВСУ сдерживают оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине и обстреляли приграничные населенные пункты Копаны, Бухлычи и Верхней Теребежев в Беларуси. К счастью, никто не пострадал. Коварную операцию РФ провела, чтобы втянуть в войну еще и Беларусь.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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ВСУ с другими силами обороны дают достойный отпор российским захватчикам и наносят урон в живой силе и военной технике..

На Полесском направлении наступательных действий со стороны оккупантов не было. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. 11 марта оккупанты пытались перегруппироваться и восстановить боеспособность.

наступательных действий со стороны оккупантов не было. Противник продолжает удерживать рубеж в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов. 11 марта оккупанты пытались перегруппироваться и восстановить боеспособность. На Северском направлении враг пытается наступать по направлениям сел Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. Чтобы заблокировать Чернигов с юго-западной стороны, враг хочет занять Михаил-Коцюбинское и Шестовицу.

враг пытается наступать по направлениям сел Зазимья и Вишенки. На отдельных участках имеет частичный успех. Чтобы заблокировать Чернигов с юго-западной стороны, враг хочет занять Михаил-Коцюбинское и Шестовицу. На Слобожанском направлении враг сосредоточил силы в районах Северодонецка, Сватово, Купянска, Большой Писаревки, Московский Бобряк, Лебедин. Однако пока активного наступления там нет, оккупанты перемещают резервы в Сумы.

враг сосредоточил силы в районах Северодонецка, Сватово, Купянска, Большой Писаревки, Московский Бобряк, Лебедин. Однако пока активного наступления там нет, оккупанты перемещают резервы в Сумы. На Донецком и Таврическом направлениях войска РФ сосредоточились на захвате украинских Мариуполя и Северодонецка.

войска РФ сосредоточились на захвате украинских Мариуполя и Северодонецка. На Южнобужском направлении враг удерживает ранее захваченный рубеж. Отдельные подразделения противника закрепились в районах Степного, Щербаков и продолжают выполнять задания возле города Играй Поле.

Кроме того, оккупанты с помощью бомбардировщиков Ту-95 выпустили крылатые ракеты воздушного базирования по городам Луцк, Днепр и Ивано-Франковск. Для этого использовали не менее шести самолетов и 10 крылатых ракет.

"Враг безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений. На временно захваченных территориях проходят антироссийские митинги", – добавили в Генштабе.

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