Оккупанты похитили мэра Мелитополя – Геращенко

В Мелитополе группой оккупантов был похищен мер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

"Только, что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову. Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский флаг", – сообщил советник главы МВД.