Оккупанты ранили иностранных журналистов – в каком они состоянии

Медики прооперировали раненых оккупантами журналистов / Фото: Коллаж: Сегодня

В областную клиническую больницу Полтавы поступили двое иностранных журналистов, граждане Дании.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

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Ранения средней тяжести получили в Ахтырке. Их прооперировали. Состояние стабильное, при сознании.

Информация передается в посольство Дании в установленном порядке.

Ситуация в Украине 27 февраля

Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты взорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.

Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортном потенциале России никак не отразится.

Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска оккупантов вошли в город Купянск Харьковской области. По информации на Facebook-странице Купянского горсовета, мэр города провел переговоры с россиянами, вражеская колонна в сопровождении полиции передвигается по городу.

В Киеве в результате обстрела погиб шестилетний мальчик. Ребенка привезли в больницу уже мертвым. Также серьезно пострадали еще двое детей и трое взрослых, их доставили в больницу "Охматдет".

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