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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленский создает интернациональный легион против России

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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27 февраля, 12:24
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Зеленский подтягивает подмогу Украине. Коллаж "Сегодня"
Зеленский подтягивает подмогу Украине. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против российских захватчиков. Об этом сообщает Офис главы государства.

Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, они вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

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"В связи с этим всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны", – заявил Зеленский.

Для записи в Интернациональный легион и по всем деталям обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в вашем государстве.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

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А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелам, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

В Полтавской области украинские военные вместе с теробороной уничтожили 200 единиц техники РФ.

В Минобороны озвучили потери РФ с начала масштабного вторжения. Украинские военные и территориальная оборона настреляли больше четырех тысяч оккупантов.

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