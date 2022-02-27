Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський створює інтернаціональний легіон проти Росії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 12:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Добровольці точно знайдуться – Росія вже дістала всіх
Зеленський підтягує допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"
Зеленський підтягує допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, що є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти російських загарбників. Про це повідомляє Офiс глави держави.

Відповідно до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, вони мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, у тому числі до лав Сил територіальної оборони.

Реклама

"У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни", – заявив Зеленський.

Для запису до Інтернаціонального легіону та з усіх деталей звертатися до аташе з питань оборони посольства України у вашій державі.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

Реклама

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

У Полтавській області українські військові разом із теробороною знищили 200 одиниць техніки РФ.

У Міноборони озвучили втрати РФ з початку масштабного вторгнення. Українські військові та територіальна оборона настріляли понад чотири тисячі окупантів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, четвертий день. Вибухи у Харкові та Києві, нові санкції для РФ та Starlink – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
27 лютого. Елізабет Роузмонд Тейлор. Рівно 90 років тому цього дня народилася перша актриса, чий гонорар за роль у фільмі склав мільйон доларів...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти