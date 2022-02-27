Зеленський створює інтернаціональний легіон проти Росії

Добровольці точно знайдуться – Росія вже дістала всіх

Зеленський підтягує допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, що є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти російських загарбників. Про це повідомляє Офiс глави держави.

Відповідно до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, вони мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, у тому числі до лав Сил територіальної оборони.

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"У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни", – заявив Зеленський.

Для запису до Інтернаціонального легіону та з усіх деталей звертатися до аташе з питань оборони посольства України у вашій державі.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

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А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

У Полтавській області українські військові разом із теробороною знищили 200 одиниць техніки РФ.

У Міноборони озвучили втрати РФ з початку масштабного вторгнення. Українські військові та територіальна оборона настріляли понад чотири тисячі окупантів.