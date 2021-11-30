Оккупанты ранили на Донбассе двух украинских военных – в каком они состоянии

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 29 ноября, на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

и противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Новоалександровки оккупанты произвели обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

оккупанты произвели обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.

враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение. В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

русские наемники применяли минометы калибра 120 мм. Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

В каком состоянии ранены

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Ситуация 30 ноября

По состоянию на 7 часов утра нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы.

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