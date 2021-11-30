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Окупанти поранили на Донбасі двох українських військових – в якому вони стані

Інна Собора
30 листопада, 07:20
Бойовики відкривали вогонь 8 разів за минулу добу

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 29 листопада, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • В районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
  • Неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • В бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту. Одна цивільна особа дістала поранення.
  • В напрямку населеного пункту Старий Айдар російські найманці застосовували міномети калібру 120 мм.
  • Поблизу Новолуганського противник двічі відкривав вогонь, використовуючи ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

В якому стані поранені

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Ситуація 30 листопада

Станом на 7-му годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Раніше ми писали:

  • Українські військовослужбовці, виконуючи бойові завдання в районі проведення ООС, затримали на лінії розмежування окупанта. Зі спорядженим магазином від автомата Калашникова він рухався у бік українських позицій.
  • Окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха в Луганській області. Обстріл вели прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.