"Омикрон" отступает? Школы Днепра выходят с дистанционки – дата

Школы Днепра выходят из дистанционки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В школах Днепра учащиеся выходят из дистанционного обучения. Это касается школьников как младших, так и старших классов.

Об этом сообщили в Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

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С 14 февраля образовательный процесс для учащихся 1-11 классов города Днепра будет организован в обычном режиме. Однако нужно будет соблюдать противоэпидемические меры.

Какие правила будут действовать в школах

Посещение учебных заведений запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50 процентов школьников и персонала;

Образовательный процесс в отдельных классах или учебных заведениях приостанавливается в случае заболевания гриппом и/или ОРВИ более 20% детей в одном классе от их численности.

Как дети переносят "Омикрон"

В Украине циркулирует штамм "Омикрон", отличающийся от других вариантов коронавируса более высокой скоростью распространения. Поэтому педиатры советуют делать тесты на COVID-19 даже при незначительных проявлениях простуды.

Врачи утверждают, что дети болеют COVID-19 сравнительно легче, чем взрослые

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"Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышенная температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции есть у детей", – сказал педиатр.

Главный санврач страны Игорь Кузин отметил, что если у ребенка сопутствующие заболевания, такие как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему следует привиться. Поскольку у таких детей течение коронавируса может быть тяжелым.

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