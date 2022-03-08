Он нес службу до последнего. Оккупанты потопили украинский военный катер

Наши защитники держались до последнего / Коллаж "Сегодня"
В войне без потерь не бывает. Стало известно, что Военно-морские силы Украины потеряли патрульный катер "Славянск". Он до последнего нес вахту по охране наших морских границ.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины на своей странице в фейсбуке.
Официальное подтверждение
"С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины патрульный катер "Славянск" обеспечивал оборону с морского направления. Во время выполнения очередного боевого задания корабль был атакован с воздуха. В ходе боя получил боевое повреждение и затонул. Экипаж отважно сопротивлялся до последнего. В ходе поисково-спасательной операции благодаря профессионализму, обученности и уверенным действиям часть экипажа удалось спасти. К сожалению, не всех, остальная часть экипажа пропала без вести. Мы никогда это не забудем и не простим!" – говорится в сообщении ВМС ВС Украины.
Хроника войны
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