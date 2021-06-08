Они падали на деревья и огороды: суд в Гааге о поиске жертв катастрофы MH17

После крушения самолета останки тел вместились в 239 мешков и были доставлены в Нидерланды для изучения

Гаагский суд продолжает рассмотрение по существу дела о сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. На сегодняшнем заседании изучали, среди прочего, жертв катастрофы.

Об этом передает РБК-Украина.

Так, председательствующий судья Хендрик Стейнхейс отметил, что после крушения самолета обломки и тела жертв собирали на площади до 60 квадратных километров – они падали на деревья и огороды. По его словам, останки тел вместились в 239 мешков и были доставлены в Нидерланды для изучения.

Чтобы идентифицировать тела погибших, использовали ДНК, отпечатки пальцев, сравнение одежд и внешнего вида, некоторых удалось узнать по телефонам и личным вещам. А вот останки двух пассажиров вообще не обнаружили в районе крушения, хотя они были на этом злополучном рейсе.

Реклама

Стейнхейс отметил, что из 61 тела удалили инородные частицы, что подтвердило аргумент о взрыве снаружи самолета (из-за попадания ракеты), а не внутри.

Как мы уже писали, расследователь Bellingcat Христо Грозев, который был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении Boeing 777, заявил, что все указывает на причастность России к сбиванию самолета.