Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на Россию

Пока Гаагский суд рассматривает дело о катастрофе MH17 в небе над Донбассом, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что все доказательства свидетельствуют о причастности России к сбиванию самолета.

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Об этом пишет DW.

Отмечается, что Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении Boeing 777, в результате чего погибли почти 300 человек. По его словам, расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК "Бук".

"Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения (произошедшего. – Ред.), кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет. – Ред.) и убиты 298 человек. Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде", – сказал Грозев.

Журналист-расследователь отметил, что если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили, но она, например, отказала в допросе военнослужащих 53-й бригады.

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"РФ хранит молчание на этот счет и не предоставляет такой доступ. Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности внести в него свой вклад, но в то же время она не выполняет такие запросы о предоставлении данных", – резюмировал Грозев.

Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17