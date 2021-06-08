Розслідувач Bellingcat про збитий MH17: Все вказує на Росію

Поки Гаазький суд розглядає справу про катастрофу MH17 в небі над Донбасом, журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що всі докази свідчать про причетність Росії до збивання літака.

Реклама

Про це пише DW.

Зазначається, що Грозєв був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу Boeing 777, в результаті чого загинули майже 300 осіб. За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост в соцмережах, розміщений російськими солдатами, у тому числі із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".

"Ми бачили так багато взаємно підтверджуючих доказів, що загалом не існує іншого пояснення (що сталося. – Ред.), крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якої був збитий (літак. – Ред.) і вбиті 298 осіб. Зараз немає жодних сумнівів, ми бачили навіть більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді", – сказав Грозєв.

Журналіст-розслідувач зазначив, що якби Росія хотіла встановити правду, вона б просто співпрацювала зі слідством тією мірою, якою її про це просили, але вона, наприклад, відмовила у допиті військовослужбовців 53-ої бригади.

Реклама

"РФ зберігає мовчання з цього приводу і не надає такий доступ. Росія продовжує стверджувати, що виключена з розслідування, їй не дають можливості внести до нього свій внесок, але водночас вона не виконує такі запити про надання даних", – резюмував Грозєв.

Нагадаємо, міжнародна слідча група з представників Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України кілька років збирала докази, а влітку 2019 року прокуратура Нідерландів оголосила про підозру чотирьом особам. Їм загрожує від 30 років ув'язнення до довічного.

Всі подробиці в спецтемі Суд у справі MH17