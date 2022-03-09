ООН подсчитала, сколько в Украине погибло людей от рук российских оккупантов

8 марта в результате бомбардировки Сум погибла целая семья с тремя детьми / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
По состоянию на 7 марта, с начала вторжения армии России в Украину, погибли 474 гражданских лиц и еще 861 получили ранения.
Такие данные имеет миссия ООН по правам человека.
Сухая статистика
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека имеет сведения о 406 убитых, среди которых:
- 77 мужчин,
- 45 женщины,
- 8 мальчиков,
- 4 девочки,
- а также 15 детей и 257 взрослых, чей пол пока не удалось установить.
Среди 801 раненый:
- 72 мужчины,
- 51 женщина,
- 11 девочек,
- 2 мальчика,
- 29 детей и 636 взрослых, чей пол пока не установлен.
"К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары", – говорится в сообщении.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством Украины, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, города Волноваха, где предположительно пострадали сотни мирных жителей. Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в выше указанную статистику.
Обстановка
- Стало известно, что персонал Запорожской атомной станции, которая уже пятый день находится в заложниках у российских оккупантов, подвергаются пыткам.
- 8 марта в Житомире в результате атак российских войск было разрушено общежитие и пострадал важный завод. Есть погибшие среди мирного населения.
- В Киевской области более полутора десятков населенных пунктов оказались отрезанными от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. Путинские солдаты и наемники не дают возможности вывезти людей.
- В Сети появились документальные свидетельства о последствиях вражеских бомбовых ударов по жилым домам Сум, нанесенных этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети.