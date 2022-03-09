ООН подсчитала, сколько в Украине погибло людей от рук российских оккупантов

8 марта в результате бомбардировки Сум погибла целая семья с тремя детьми / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 7 марта, с начала вторжения армии России в Украину, погибли 474 гражданских лиц и еще 861 получили ранения.

Такие данные имеет миссия ООН по правам человека.

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Сухая статистика

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека имеет сведения о 406 убитых, среди которых:

77 мужчин,

45 женщины,

8 мальчиков,

4 девочки,

а также 15 детей и 257 взрослых, чей пол пока не удалось установить.

Среди 801 раненый:

72 мужчины,

51 женщина,

11 девочек,

2 мальчика,

29 детей и 636 взрослых, чей пол пока не установлен.

"К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары", – говорится в сообщении.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством Украины, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, города Волноваха, где предположительно пострадали сотни мирных жителей. Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в выше указанную статистику.

Обстановка