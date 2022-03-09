ООН підрахувала, скільки в Україні загинуло людей від рук російських окупантів

8 березня внаслідок бомбардування Сум загинула ціла сім'я з трьома дітьми / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Станом на 7 березня, з початку вторгнення армії Росії в Україну, загинули 474 цивільні особи та ще 861 людина отримала поранення.
Такі дані має місія ООН із прав людини.
Суто статистика
Управління верховного комісара ООН з прав людини має відомості про 406 убитих, серед яких:
- 77 чоловіків,
- 45 жінок,
- 8 хлопчиків,
- 4 дівчинки,
- а також 15 дітей та 257 дорослих, чию стать поки що не вдалося визначити.
Серед 801 пораненого:
- 72 чоловіки,
- 51 жінка,
- 11 дівчаток,
- 2 хлопчики,
- 29 дітей та 636 дорослих, чия стать поки що не встановлена.
"До більшості зареєстрованих випадків загибелі та поранень призвели удари зброї вибухової дії з великим радіусом ураження, включно з обстрілами із застосуванням важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні удари та авіаудари", – йдеться у повідомленні.
Управління верховного комісара ООН з прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом України, і особливо останніми днями, оскільки з місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, інформація надходить із запізненням і багато повідомлень вимагають підтвердження. Це стосується, наприклад, міста Волновахи, де, ймовірно, постраждали сотні мирних жителів. Ці цифри вимагають подальшого підтвердження та не внесені до вказаної вище статистики.
Обстановка
- Стало відомо, що персонал Запорізької атомної станції, який уже п'ятий день перебуває у заручниках у російських окупантів, піддається тортурам.
- 8 березня в Житомирі внаслідок атак російських військ було зруйновано гуртожиток та постраждав важливий завод. Є загиблі серед мирного населення.
- У Київській області понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставлення продуктів та ліків. Путінські солдати та найманці не дають можливості вивезти людей.
- У Мережі з'явились документальні свідчення про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках Сум, завданих вночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти.