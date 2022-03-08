По Житомиру завдано авіаудару – окупанти розбомбили гуртожиток і завод (відео)

У Житомирі внаслідок атак російських військ було зруйновано гуртожиток та постраждав важливий завод — про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.
"Щойно було завдано ракетно-бомбового або якогось удару по Корбутівці (район Житомира — ред.), по гуртожитку на вулиці Чуднівській. Він повністю зруйнований. У цьому будинку вже 20 років живуть прості житомиряни", — сказав він.
У наступному відео мер повідомив, що удару також завдано по заводу "Ізоват". Це важливе підприємство, яке дає приблизно 70% усієї мінеральної вати в Україні, зазначив мер. Тому з точки зору завдання стратегічного удару це дуже турбує, сказав Сухомлин.
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Він додав, що зараз відомо про одного потерпілого унаслідок атак.
Раніше повідомлялося, що над Борисполем було знищено дві ракети.
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