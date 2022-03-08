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Три ракети пролетіло над Борисполем: дві знищені

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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8 березня, 21:20
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Мер Борисполя розповів про ситуацію із обстрілом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Над Борисполем збили дві ракети, ще одна впала на територію міста. Про це розповів мер міста Володимир Борисенко. відеозверненні.

"Над нами пролетіло три ракети, дві з них були ліквідовані силами ППО, а одна потрапила територією військової частини. Оголошення повітряної тривоги в місті не було. Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, спрацювала ППО, все нормально, ситуація контролюється", — сказав він.

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Борисенко закликав мешканців зберігати спокій та берегти нерви.

Війна в Україні: ситуація 8 березня

  • Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч військам РФ. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
  • У Київській області понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. "Зелені коридори" потрібні в таких містах та селищах, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микулічі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
  • У Мережі з'явились документальні свідоцтва про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках Сум, завданих цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти.
  • У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.
  • У Снігурівці Миколаївської області українські військові взяли в полон групу російських військових.
  • Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для того, щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів.

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