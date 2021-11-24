Опасный штамм Delta и новая вспышка: какая COVID-ситуация в Украине

В Украине новая вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине несколько регионов уже вскоре могут выйти из красной карантинной зоны. При этом в Запорожской области обнаружили новую вспышку коронавируса, а за последние сутки в нашей стране зафиксировали более 14 тысяч случаев COVID-19.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 183, а медработников – 287.

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