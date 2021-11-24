Опасный штамм Delta и новая вспышка: какая COVID-ситуация в Украине

В Украине новая вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине несколько регионов уже вскоре могут выйти из красной карантинной зоны. При этом в Запорожской области обнаружили новую вспышку коронавируса, а за последние сутки в нашей стране зафиксировали более 14 тысяч случаев COVID-19.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 183, а медработников – 287.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4077 человек;
- летальных исходов – 595;
- выздоровело – 29 044 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 367 461 человек;
- выздоровело – 2 825 641 человек;
- летальных исходов – 82 913.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1743 случая;
Винницкая область – 659 случаев;
Волынская область – 581 случай;
Днепропетровская область – 674 случая;
Донецкая область – 948 случаев;
Житомирская область – 341 случай;
Закарпатская область – 403 случая;
Запорожская область – 906 случаев;
Ивано-Франковская область – 525 случаев;
Киевская область – 795 случаев;
Кировоградская область – 162 случая;
Луганская область – 336 случаев;
Львовская область – 511 случаев;
Николаевская область – 556 случаев;
Одесская область – 491 случай;
Полтавская область – 1060 случаев;
Ровенская область – 619 случаев;
Сумская область – 324 случая;
Тернопольская область – 275 случаев;
Харьковская область – 562 случая;
Херсонская область – 223 случая;
Хмельницкая область – 808 случаев;
Черкасская область – 518 случаев;
Черновицкая область – 173 случая;
Черниговская область – 132 случая.
Новая вспышка COVID-19
В Энергодаре Запорожской области учеников снова отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса. С 22 ноября закрыли два класса и шесть групп в детских садах.
Как стало известно, на карантин закрыли учеников в классах гимназии №7 и многопрофильном лицее. Также продлили карантин в одном классе гимназии №5.
Кроме того, на карантин закрыли три группы в детском саду №13 и по одной группе – в садах №5 и №12, а также в начальной школе №9.
Отмечается, что детей отправили на карантин на 7-10 дней.
Будет новая волна COVID-19?
Новая вспышка COVID-19может быть в Украине с начала 2022 года. Также это будет зависить от вспышки болезни в Европе. Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
В Украине можно ожидать рост заболеваемости, если не ввести локдаун, убежден Юрий Ганиченко.
"Мы ожидаем начала роста заболеваемости COVID-19 в следующую волну уже с начала 2022 года. Рост заболеваемости с января 2022 года можно точно ожидать, если не будет введен локдаун, который в 2021 году помог отсрочить волну коронавируса — к середине февраля", – утверждает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
Также ситуация с COVID-19 в Украине будет зависеть от вспышки болезни в Европе и карантинных ограничений, которые будут действовать в государстве.
Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?
Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:
- Луганская,
- Львовская.
В ближайшее время к ним могут присоединиться:
- город Киев,
- Донецкая,
- Одесская,
- Херсонская области.
Одесская область "передумала" выходить из красной зоны
Одесская область должна была выйти из красной карантинной зоны 22 ноября. Но это не случилось из-за того, что эпидемиологические показатели не улучшились. Об этом сообщил заместитель губернатора Борис Волошенков.
Как рассказал Волошенков, количество госпитализированных за сутки, количество тех, которые находятся в клиниках – по индикаторам пока не соответствуют оранжевой зону.
Он отметил, что при переходе в новую зону изменятся правила карантина. Так, вакцинированные будут иметь возможность посещать общественные учреждения, в отличие от тех, кто не получил хотя бы одну прививку.
"Относительно требований – они будут строгими в отношении тех, кто осуществляет контакт с населением и населения, которое приходит", – добавил Волошенков.
Во Львовской области обнаружили штамм Delta Plus
По данным Центра контроля и профилактики болезней, штамм Delta Plus во Львовской области подтвердили более чем у 70 человек. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.
"Все эти люди находятся на стационарном лечении. Если говорить о клиническом течении заболевания, вызванного этим штаммом, оно не отличается от течения, наблюдаемого во время этой волны коронавирусной болезни. Единственный фактор, достаточно тревожный, – это то, что штамм Delta Plus чрезвычайно контагиозный. Соответственно, при незначительных контактах больной может заразить большое количество лиц, а с момента контакта до появления клинических симптомов проходит от трех до пяти дней", – отметил Чемерис.
Пик смертности от COVID-19 был пройден еще в первой половине ноября
Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от коронавируса в нашей стране уже пройден. Это отмечается в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября — 7 декабря 2021 года.
Прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине подготовила Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавирус SARS-CoV-2 в Украине. Ученые считают, что пик смертности был пройден 8-12 ноября.
По мнению исследователей, в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад. В прогнозе отмечается, что последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. В частности, по сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53 %.