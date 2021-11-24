Небезпечний штам Delta та новий спалах: яка COVID-ситуація в Україні

В Україні новий спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні кілька регіонів вже незабаром можуть вийти із "червоної" карантинної зони. Водночас у Запорізькій області виявили новий спалах коронавірусу, а за останню добу у нашій країні зафіксували понад 14 тисяч випадків COVID-19.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом в Україні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 183, а медпрацівників – 287.

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