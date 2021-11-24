Небезпечний штам Delta та новий спалах: яка COVID-ситуація в Україні

В Україні новий спалах коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні кілька регіонів вже незабаром можуть вийти із "червоної" карантинної зони. Водночас у Запорізькій області виявили новий спалах коронавірусу, а за останню добу у нашій країні зафіксували понад 14 тисяч випадків COVID-19.
Докладніше про ситуацію з коронавірусом в Україні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 183, а медпрацівників – 287.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4077 осіб;
- летальних наслідків – 595;
- одужало – 29 044 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3367461 особа;
- одужало – 2 825 641 особа;
- летальних наслідків – 82 913.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1743 випадки;
Вінницька область – 659 випадків;
Волинська область – 581 випадок;
Дніпропетровська область – 674 випадки;
Донецька область – 948 випадків;
Житомирська область – 341 випадок;
Закарпатська область – 403 випадки;
Запорізька область – 906 випадків;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 795 випадків;
Кіровоградська область – 162 випадки;
Луганська область – 336 випадків;
Львівська область – 511 випадків;
Миколаївська область – 556 випадків;
Одеська область – 491 випадок;
Полтавська область – 1060 випадків;
Рівненська область – 619 випадків;
Сумська область – 324 випадки;
Тернопільська область – 275 випадків;
Харківська область – 562 випадки;
Херсонська область – 223 випадки;
Хмельницька область – 808 випадків;
Черкаська область – 518 випадків;
Чернівецька область – 173 випадки;
Чернігівська область – 132 випадки.
Новий спалах COVID-19
В Енергодарі Запорізької області учнів знову відправили на карантин через новий спалах коронавірусу. З 22 листопада закрили два класи та шість груп у дитячих садках.
Як стало відомо, на карантин закрили учнів у класах гімназії №7 та багатопрофільному ліцеї. Також продовжили карантин у одному класі гімназії №5.
Крім того, на карантин закрили три групи у дитячому садку №13 та по одній групі – у садках №5 та №12, а також у початковій школі №9.
Зазначається, що дітей відправили на карантин на 7-10 днів.
Чи буде нова хвиля COVID-19?
Новий спалах COVID-19 може бути в Україні з початку 2022 року. Також це залежатиме від спалаху хвороби у Європі. Про це повідомляє керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
В Україні очікується зростання захворюваності, якщо не ввести локдаун, переконаний Юрій Ганіченко.
"Ми очікуємо на початок зростання захворюваності на COVID-19 у наступну хвилю вже з початку 2022 року. Зростання захворюваності з січня 2022 року можна точно очікувати, якщо не буде введено локдаун, який у 2021 році допоміг відстрочити хвилю коронавірусу – до середини лютого", – стверджує керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.
Також ситуація з COVID-19 в Україні залежатиме від спалаху хвороби в Європі та карантинних обмежень, які діятимуть у державі.
Хто залишить "червону зону" вже найближчим часом?
Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти з "червоної зони" такі області:
- Луганська,
- Львівська.
Найближчим часом до них можуть приєднатися:
- місто Київ,
- Донецька,
- Одеська,
- Херсонська області.
Одеська область "передумала" виходити з "червоної зони"
Одеська область мала вийти з "червоної" карантинної зони 22 листопада. Але це не сталося через те, що епідеміологічні показники не покращалися. Про це повідомив заступник губернатора Борис Волошенков.
Як розповів Волошенков, кількість госпіталізованих за добу, кількість тих, які перебувають у клініках – за індикаторами поки що не відповідають "помаранчевій зоні".
Він зазначив, що під час переходу до нової зони зміняться правила карантину. Так, вакциновані матимуть змогу відвідувати громадські установи, на відміну від тих, хто не отримав хоча б одного щеплення.
"Щодо вимог – вони будуть суворими стосовно тих, хто здійснює контакт із населенням та населення, яке приходить", – додав Волошенков.
На Львівщині виявили штам Delta Plus
За даними Центру контролю та профілактики хвороб, штам Delta Plus у Львівській області підтвердили більш ніж у 70 людей. Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.
"Всі ці люди перебувають на стаціонарному лікуванні. Якщо говорити про клінічний перебіг захворювання, викликаного цим штамом, він не відрізняється від перебігу, який спостерігаємо під час цієї хвилі коронавірусної хвороби. Єдиний чинник, що є достатньо тривожним, це те, що штам Delta Plus надзвичайно контагіозний. Відповідно при незначних контактах хворий може заразити велику кількість осіб, а з моменту контакту до появи клінічних симптомів минає від трьох до п’яти днів", – зазначив Чемерис.
Пік смертності від COVID-19 був пройдений ще в першій половині листопада
Національна академія наук України заявила, що пік смертності від коронавірусу в нашій країні вже пройдено. Це зазначається в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада — 7 грудня 2021 року.
Прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні підготувала Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. Вченні вважають, що пік смертності був пройдений 8-12 листопада.
На думку дослідників, надалі поширення захворюваності коронавірусом в Україні під час третьої хвилі піде тільки на спад. У прогнозі зазначається, що останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. Зокрема, у порівнянні з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53 %.