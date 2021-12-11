Оранжевых почти не осталось, но грозит новая вспышка. Рассказываем о COVID-ситуации в Украине

В Украине много желтых областей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине по состоянию на 11 декабря практически не осталось регионов в оранжевой карантинной зоне. Кроме того, вскоре из красной могут выйти две области – Винницкая и Хмельницкая.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 991, а медработников – 199.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2307 человек;
- летальных исходов – 446;
- выздоровело – 25 861 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 553 817 человек;
- выздоровело – 3 184 287 человек;
- летальных исходов – 2 90 789.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1203;
Винницкая область – 378;
Волынская область – 573;
Днепропетровская область – 566;
Донецкая область – 571;
Житомирская область – 214;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 513;
Ивано-Франковская область – 252;
Киевская область – 567;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 115;
Львовская область – 581;
Николаевская область – 323;
Одесская область – 697;
Полтавская область – 597;
Ровенская область – 323;
Сумская область – 309;
Тернопольская область – 172;
Харьковская область – 328;
Херсонская область – 94;
Хмельницкая область – 274;
Черкасская область – 597;
Черновицкая область – 115;
Черниговская область – 280.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Оранжевая зона
- Донецкая область
Желтая зона
- город Киев
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Одесская область (области).
Украине грозит новая вспышка COVID-19
В Украине может быть новая вспышка коронавируса уже в январе 2022 года. Все из-за того, что в Европе активный рост заболеваемости. Также на это оказывает влияние сезонные болезни и возникновение нового COVID-штамма "Омикрон". Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Три причины новой вспышки COVID-19
"Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости", – сказал Юрий Ганиченко.
По среднему сценарию ожидается, что заболеваемость начнет расти с января. На это есть три причины.
Первая причина
"Это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируется – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу", – отметил Юрий Ганиченко.
Эксперт считает, что такая ситуация может быть и в Украине в начале следующего года – это январь 2022.
Вторая причина
"Второе – это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун", – подчеркнул руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
Третья причина
"Это мутации вируса. Сейчас мы говорим уже о "Омикроне". Пока мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма", – отметил Юрий Ганиченко.
Эксперт добавил, что сейчас уже происходят другие мутации вируса. Все эти факторы, которые были перечислены ранее, влияют на рост заболеваемости COVID-19 в Украине.
В Украине еще две области могут выйти из красной зоны
В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", – рассказал Юрий Ганиченко.
Выйти из красной зоны Винницкая и Хмельницкая области могут уже на следующей неделе.
"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из красного уровня эпидопасности. И уже на этой неделе мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
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