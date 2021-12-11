В оранжевой – всего одна область. В Украине обновили карантинные зоны

По состоянию на 11 декабря в Украине уменьшилась оранжевая карантинная зона. Так, в ней осталась только одна область – Донецкая, а в желтую зону перешла Одесская.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Оранжевая зона
- Донецкая область
Желтая зона
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Одесская область (области).
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 991, а медработников – 199.
Далее по теме
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2307 человек;
- летальных исходов – 446;
- выздоровело – 25 861 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 553 817 человек;
- выздоровело – 3 184 287 человек;
- летальных исходов – 2 90 789.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1203;
Винницкая область – 378;
Волынская область – 573;
Днепропетровская область – 566;
Донецкая область – 571;
Житомирская область – 214;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 513;
Ивано-Франковская область – 252;
Киевская область – 567;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 115;
Львовская область – 581;
Николаевская область – 323;
Одесская область – 697;
Полтавская область – 597;
Ровенская область – 323;
Сумская область – 309;
Тернопольская область – 172;
Харьковская область – 328;
Херсонская область – 94;
Хмельницкая область – 274;
Черкасская область – 597;
Черновицкая область – 115;
Черниговская область – 280.