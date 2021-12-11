В оранжевой – всего одна область. В Украине обновили карантинные зоны

Желтая зона в нашей стране увеличилась. В красной остается 10 регионов

В Украине расширилась желтая зона карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 11 декабря в Украине уменьшилась оранжевая карантинная зона. Так, в ней осталась только одна область – Донецкая, а в желтую зону перешла Одесская.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская (области).

Оранжевая зона

Донецкая область

Желтая зона

г. Киев

Днепропетровская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая,

Одесская область (области).

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 991, а медработников – 199.

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