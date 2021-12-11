У "помаранчевій" – лише одна область. В Україні оновили карантинні зони

Станом на 11 грудня в Україні зменшилася "помаранчева карантинна зона". Так, у ній залишилася лише одна область – Донецька, а до "жовтої зони" перейшла Одеська.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Вінницька,
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернігівська (області).
"Помаранчева" зона
- Донецька область
"Жовта зона"
- м. Київ
- Дніпропетровська,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Одеська область (області).
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.
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Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2307 осіб;
- летальних наслідків – 446;
- одужала – 25 861 особа.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 553 817 осіб;
- одужали – 3 184 287 осіб;
- летальних наслідків – 2 90 789.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1203;
Вінницька область – 378;
Волинська область – 573;
Дніпропетровська область – 566;
Донецька область – 571;
Житомирська область – 214;
Закарпатська область – 329;
Запорізька область – 513;
Івано-Франківська область – 252;
Київська область – 567;
Кіровоградська область – 162;
Луганська область – 115;
Львівська область – 581;
Миколаївська область – 323;
Одеська область – 697;
Полтавська область – 597;
Рівненська область – 323;
Сумська область – 309;
Тернопільська область – 172;
Харківська область – 328;
Херсонська область – 94;
Хмельницька область – 274;
Черкаська область – 597;
Чернівецька область – 115;
Чернігівська область – 280.