"Остановитесь!" – Янукович опять взялся за старое

Периодически Януковича подключают к войне против Украины / Коллаж "Сегодня"
Беглый подследственный бывший украинский политик Виктор Янукович решил регулярно писать письма украинцам.
Его пресс-секретарь опубликовал новое творение беглеца, где Янукович предложил... пойти на уступки врагу.
Янукович – миротворец
"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор – воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины", – написал предположительно Янукович.
Все письмо сводится к тому, что необходимо отказаться от формата так называемого "объединенного теле-радио марафона" и пустить в эфир представителей другой точки зрения. Фактически – дать эфир тем, кто будет склонять с плохому миру с Россией, понятно на чьих условиях.
"Подавление инакомыслия и радикальное неприятие других точек зрения – это тот путь, который привел нас к конфликту. Руководство Украины должно, пока не поздно, прекратить делить украинцев на правильных и неправильных, найти в себе силы протянуть руку тем, кто оценивает ситуацию иначе. Сейчас пришло время объединиться", – намекает Янукович на то, чтобы сделать из него миротворца.
"Я знаю, какими должны быть последующие шаги, действия и решения, которые помогут добиться мира путем взаимных уступок", – озвучил главное предложение своего обращения Янукович.
Вокруг беглеца
- Месяц назад Янукович предупредил, что независимости Украины угрожает... Польша.
- 8 марта беглый экс-президент Украины обратился с посланием к украинцам, а также к президенту Владимиру Зеленскому. Якобы выражая сострадание, он даже признал, что не является легитимным президентом, как заявляли его адвокаты.
- А между тем Печерский районный суд Киева 23 мая разрешил взять под стражу Виктора Януковича по делу о подписании так называемых Харьковских соглашений 2010 года, что трактуется нашими прокурорами как измена родине.