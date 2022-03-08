"Правнуки погані" – обращение Януковича к украинцам одним абзацем

Также он обратился к Зеленскому на украинском языке и призвал сдаться

Виктор Янукович выступил с обращением. / Фото: Коллаж: Сегодня

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился с посланием к украинцам, а также к президенту Владимиру Зеленскому. Якобы выражая "сострадание", он даже признал, что не является "легитимным" президентом, как заявляли его адвокаты.

Что было в обращении

Янукович пишет, что он не сбежал из Украины в 2014 году, а принес жертву. Потом началась война на Донбассе, было еще много других жертв. Те, кто начал АТО и участвовал в нем, пишет Янукович, должны понести суровое наказание. Дальше он цитирует Шевченко ("правнуки погані"), затем сообщает, что его оружие – молитва. В конце Янукович "по-отечески" обращается к Зеленскому на украинском языке и просит сдаться. Затем цитирует Библию.

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В тексте Януковича есть цитата Шевченко из сатирического послания "І мертвим, і живим…" Это послание Шевченко адресовал украинской элите, которая на словах переживает за Украину, а на деле прислуживает российским властям. Шевченко высмеивает таких людей, называя их "брутами". То есть, предателями:

Чиї сини? Яких батьків?

Ким? За що закуті?..

То й побачите, що ось що

Ваші славні Брути:

Раби, підніжки, грязь Москви

Стоит отметить, что в обращении указаны годы Януковича на должности – не по сегодняшний день, как он утверждает, а 2010-2014 года. Хотя еще в декабре его адвокаты яро отстаивали "легитимность".

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Подтверждение нелегитимности Януковича. Фото: скриншот с обращения

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