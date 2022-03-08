"Правнуки погані" – звернення Януковича до українців одним абзацом

Також він звернувся до Зеленського українською мовою та закликав здатися

Віктор Янукович виступив із зверненням. / Фото: Колаж: Сьогодні

Побіжний екс-президент України Віктор Янукович звернувся із посланням до українців, а також до президента Володимира Зеленського. Нібито "висловлюючи" співчуття, він навіть визнав, що не є легітимним президентом, як заявляли його адвокати.

Що було у зверненні

Янукович пише, що він не втік із України у 2014 році, а приніс жертву. Потім розпочалася війна на Донбасі, було ще багато інших жертв. Ті, хто розпочав АТО і брав участь у ньому, пише Янукович, мають понести суворе покарання. Далі він цитує Шевченка ("правнуки погані"), потім повідомляє, що його зброя – молитва. Наприкінці Янукович "по-батьківськи" звертається до Зеленського українською мовою та просить здатися. Потім цитує Біблію.

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У тексті Януковича є цитата Шевченка із сатиричного послання "І мертвим, і живим…" Це послання Шевченко адресував українській еліті, яка на словах переживає за Україну, а насправді прислуговує російській владі. Шевченко висміює таких людей, називаючи їх "брутами". Тобто зрадниками:

Чиї сині? Яких батьків?

Кім? За що закуті?

То й побачите, що ось що

Ваші славні Бруті:

Рабі, підніжки, бруд Москви

Варто зазначити, що у зверненні зазначені роки Януковича на посаді – не до сьогодні, як він стверджує, а 2010-2014 роки. Хоча ще у грудні його адвокати яро відстоювали "легітимність".

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Доказ нелегітимності Януковича. Фото: скріншот із звернення

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