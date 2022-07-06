"Зупиніться!" – Янукович знову взявся за старе

Періодично Януковича підключають до війни проти України / Колаж "Сьогодні"
Підслідний колишній український політик Віктор Янукович вирішив регулярно писати листи до українців.
Його прессекретар опублікував новий витвір втікача, де Янукович запропонував... піти на поступки ворогові.
Янукович – миротворець
"Мені здається, що сьогодні як ніколи потрібна адекватна оцінка ситуації та повага до найрізноманітніших думок громадян України. Громадяни самі мають зробити вибір – воювати "до останнього українця" чи намагатися зберегти те, що ще залишилося. Важливо дати можливість висловитись усім, хто має конструктивні пропозиції, і дати миру шанс. Це дозволить врятувати життя українців та зберегти майбутнє для України", – написав, ймовірно, Янукович.
Весь лист зводиться до того, що необхідно відмовитися від формату так званого об'єднаного теле-радіо марафону і пустити в ефір представників іншої точки зору. Фактично – дати ефір тим, хто схилятиме з поганого миру з Росією, зрозуміло на чиїх умовах.
"Придушення інакодумства та радикальне неприйняття інших точок зору – це той шлях, який привів нас до конфлікту. Керівництво України має, поки не пізно, припинити ділити українців на правильних та неправильних, знайти в собі сили протягнути руку тим, хто оцінює ситуацію інакше. Зараз настав час об'єднатися", – натякає Янукович на те, щоб зробити з нього миротворця.
"Я знаю, якими мають бути наступні кроки, дії та рішення, які допоможуть досягти миру шляхом взаємних поступок", – озвучив головну пропозицію свого звернення Янукович.
Навколо втікача
- Місяць тому Янукович попередив, що незалежності Україні загрожує... Польща.
- 8 березня експрезидент України-втікач звернувся з посланням до українців, а також до президента Володимира Зеленського. Нібито висловлюючи співчуття, він навіть визнав, що не є легітимним президентом, як заявляли його адвокати.
- А тим часом Печерський районний суд Києва 23 травня дозволив взяти під варту Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод 2010 року, що трактується нашими прокурорами як зрада батьківщини.