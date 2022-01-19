От безысходности. Экоактивист на Крещение погрузился в реку с мусором на Закарпатье (фото)

Экоактивист нырнул в реку с мусором. / Фото: Коллаж: Сегодня
На Закарпатье на реке Боржава образовалась настоящая пластиковая пробка. Чтобы обратить внимание на проблему, экоактивист Виктор Бучинский погрузился на Крещение в этот водоем.
Соответствующие фото Бучинский опубликовал в Facebook ОО "Цветные Баки".
Экоактивист при таком необычном купании призвал беречь окружающую среду и святую воду, а также не выбрасывать мусор в реки.
"Желаю всем в великий день Крещения Господнего очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой", – подписал он фото.
На снимке видно, что в реке плавает куча мусора, преимущественно пластиковых бутылок.
Экоактивист погрузился в мусор. Фото: Facebook ОО "Цветные Баки"
Реакция соцсетей
Под сообщениями – десятки комментариев. Многие не верят, что мужчина на такое отважился и "надеются, что это фотошоп".
"Сильно! Волонтеры идут на такие шаги от безысходности, когда не слышат, когда как рыба о лед…. И это грустно", – написала одна из пользователей Facebook Елена Жук.
Другие говорят, что "сначала человек засоряет природу, а затем природа возвращает нам долг болезнями".
Сильное засорение экоактивист обнаружил 8 января. К нему обратились местные жители из села Верхние Реметы.
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