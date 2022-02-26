От рук российских военных погибли около 200 мирных жителей Украины – Минздрав

Погибли почти 200 мирных жителей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате войны России против Украины за более двух первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

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Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

По словам министра, ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь.

"Никто не испугался и все мужественно смотрим в глаза врагу. Мы на своей земле! Мы защищаем свои семьи. Каждый на своем месте, как умеет. Медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможное и невозможное для того, чтобы в больницах было все необходимое", – заявил Ляшко.

Он рассказал, что сейчас занимается поисками бронежилетов для медиков.

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"Из-за действий российских террористов, сознательно обстреливающих машины скорой, мы вынуждены делать и это", – добавил Ляшко.

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