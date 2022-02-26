Від рук російських військових загинули майже 200 мирних жителів України – МОЗ

Загинуло майже 200 мирних жителів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в Facebook.

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Крім того, 1115 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.

За словами міністра, жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу.

"Ніхто не злякався і всі мужньо дивимось в очі ворогу. Ми на своїй землі! Ми боронимо свої сім’ї. Кожен на своєму місці, як вміє. Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і не можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне", – заявив Ляшко.

Він розповів, що зараз шукає бронежилети для медиків.

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"Через дії російських терористів, які свідомо обстрілюють машини швидкої, ми вимушені робити і це", – додав Ляшко.

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