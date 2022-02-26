Якщо побачили техніку без розпізнавальних знаків – що робити

Українці мають бути напоготові і одразу дзвонити військовим

Українці мають співпрацювати з ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Після вторгнення в Україну російських військ у багатьох населених пунктах йдуть обстріли. Тож мешканцям країни важливо розуміти, що робити. Якщо побачили техніку без розпізнавальних знаків, не можна писати про це в чати, а треба повідомляти одразу українським військовим на гарячі лінії ЗСУ.

Про це повідомив політик Олексій Гончаренко у Telegram.

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Куди дзвонити:

Телефон Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42,

СБУ – +380 93 101 3100,

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Телефон довіри – 0800501482,

МВС – +380 93 101 3100, створили бота в Telegram: @ukraine_avanger_bot .

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

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Більше того, в районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської, ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його окрузі – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.