Якщо побачили техніку без розпізнавальних знаків – що робити

Після вторгнення в Україну російських військ у багатьох населених пунктах йдуть обстріли. Тож мешканцям країни важливо розуміти, що робити. Якщо побачили техніку без розпізнавальних знаків, не можна писати про це в чати, а треба повідомляти одразу українським військовим на гарячі лінії ЗСУ.
Про це повідомив політик Олексій Гончаренко у Telegram.
Куди дзвонити:
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Телефон Міністерства оборони та ЗСУ – 0800 50 04 42,
СБУ – +380 93 101 3100,
Телефон довіри – 0800501482,
МВС – +380 93 101 3100, створили бота в Telegram: @ukraine_avanger_bot .
Як Україна знищує окупантів
Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.
Більше того, в районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.
У різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської, ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб
Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його окрузі – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.