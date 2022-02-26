Если увидели технику без опознавательных знаков – что делать

Украинцы должны быть начеку и сразу звонить военным

Украинцы должны сотрудничать с ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

После вторжения в Украину российских войск во многих населенных пунктах идут обстрелы. Поэтому жителям страны важно понимать, что делать. Если попалась техника без опознавательных знаков, нельзя писать об этом в чаты, а нужно сообщать сразу украинским военным на горячие линии ВСУ.

Об этом сообщил политик Алексей Гончаренко в Telegram.

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Куда звонить:

Телефон Министерства обороны и ВСУ – 0 800 50 04 42,

СБУ – +380 93 101 3100,

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Телефон доверия – 0 800 501 482,

МВС – +380 93 101 3100, создали бота в Telegram: @ukraine_avanger_bot.

Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

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Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской, ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.